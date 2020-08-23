Спасенный птенец научился есть благодаря «видеоуроку» с голубями

Вашингтон, 23 августа. Спасенный птенец голубя научился есть самостоятельно благодаря «видеоуроку», на котором едят другие голуби. Видео обучения птицы опубликовал пользователь популярного американского ресурса Reddit.

В комментариях своим опытом с цыплятами поделились другие пользователи.

«Также поступают с цыплятами. Когда ты учишь их пить новым способом, надо научить только одного. Остальные научатся от него», — отметил один из комментаторов.

В ответ пользователя спросили, как научить самого первого цыпленка. Оказалось, что сделать это совсем не сложно.

«Я стучу по посуде с водой и едой, пока не увижу, что кто-то тоже это делает. Забавно, насколько силен инстинкт подражания», — ответил комментатор.

Другие пользователи восхитились находчивостью спасшего голубя молодого человека и его отзывчивостью.

«Одна только идея поставить видео перед Голубем. Потрясающе! Забота, которую вы проявляете к этому существу, достойна похвалы. Отлично сработано», — написал один из комментаторов.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что масштабная эпидемия коронавируса в странах Евросоюза привела к резкому увеличению количества голубей в городах. Птицы начали нападать на людей в Испании и Италии.