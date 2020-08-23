В ВОЗ объяснили, с какого возраста детям нужно носить защитные маски

Женева, 23 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали носить защитные маски детям с 12 лет в связи с пандемией коронавируса.

«Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна», — говорится в рекомендациях организаций.

Когда речь идет о детях 6-11 лет, ВОЗ рекомендует оценить — сможет ли ребенок правильно носить маску. Кроме того, организация советует подумать, не будет ли маска влиять «на обучение и психосоциальное развитие» ребенка.

При этом специалисты добавили, что от детей пяти лет и младше «не нужно требовать носить маску».

Детям всех возрастов организация советует не носить маску во время спортивных занятий. Однако в таком случае, подчеркивают специалисты, должно быть обеспечено соблюдение санитарных мер.

Согласно данным ВОЗ на вечер 22 августа, число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 275 499 и достигло 22 812 491, передавал RT. Общее число погибших пациентов составляет 795 132. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 августа, число умерших от COVID-19 в мире достигло 800 тыс., общее число выявленных случаев достигло 22 984 824.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус выразил надежду, что с пандемией удастся покончить «менее чем за два года», передавал телеканал «360».