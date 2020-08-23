Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе Белоруссии Александру Лукашенко в сложившейся ситуации необходимо провести повторные президентские выборы в стране.

В интервью Euronews Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте белорусского президента.

«Я бы определенно сказал: «В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!» — говорит Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, он бы пригласил на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что не видит необходимости переносить переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска, несмотря на ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что формат переговоров зависит от членов контактных групп, а не от места встреч.

Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал экономическое состояние Белоруссии. Он отметил, что сейчас в мире глобальная депрессия, и Белоруссия находится не в лучшем положении. Однако, по его словам, Александр Лукашенко «сделал чудо» для своего государства, продолжая поддерживать в стране аграрно-промышленный комплекс и машиностроение.

Недавно Александр Лукашенко назвал свое самое серьезное решение «за четверть века». По его словам, это приведение в боеготовность подразделения национальной армии на западных границах Белоруссии.