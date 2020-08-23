Алиса Фрейндлих рассказала, как пережила пандемию

Санкт-Петербург, 23 августа. Актриса петербургского Большого драматического театра им. Товстоногова Алиса Фрейндлих рассказала, что пережила пандемию в самоизоляции на даче с дочерью и внуками. Об этом сообщает портал Star hit.

В этом году Фрейндлих исполнилось 85 лет. Актриса до сих пор играет на сцене театра и радует поклонников новыми проектами даже во время пандемии. Фрейндлих отметила, что показывать спектакли Большой драматический театр прекратил 15 марта, но его художественный руководитель Андрей Могучий перенес постановки в онлайн-формат

Легенды БДТ каждую неделю выходили в прямой эфир, представляли спектакли, читали стихи и отвечали на вопросы. Фрейндлих на время самоизоляции уехала на дачу в Комарово, где продолжать актерскую деятельность ей помогала дочь Варвара Владимирова.

«Мы все сидели на шее у Варвары, которая готовила, помогала, с внуками нянчилась, а я с колясочкой ходила. Мы приехали сюда в середине марта: какое счастье, что есть возможность не в городе сидеть», — отметила Фрейндлих.

По словам актрисы, если бы не дочь, ей было бы тяжело. Варвара Владимирова готовит, занимается огородом и участком и даже освоила профессию режиссера и осветителя, чтобы, работая над очередной ролью, ее звездная мать чувствовала себя комфортно, отметили в издании.

Ранее газета «Известия» сообщила, что режиссер Максим Диденко рассказал о тяжести самоизоляции.