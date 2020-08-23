Поклонники оценили, как Петросян преобразился в браке с молодой женой

Москва, 23 августа. Поклонники обратили внимание, что в браке с молодой женой Татьяной Брухуновой 74-летний юморист Евгений Петросян заметно преобразился. Артист показал фолловерам кадры с фотосессии, на которых он задорно прыгает в ярком костюме.

На своей странице в Instagram Петросян опубликовал несколько фотографий и видеороликов с фотосессии, которая прошла в усадьбе Кусково в Подмосковье. Артист предстал перед камерой в ярком голубом костюме.

«Я 58 лет живу в Москве, но впервые попал в усадьбу Кусково. Здесь замечательно! Но самое главное, я здесь встретил молодоженов: здорово, что они сюда приезжают. Я с большой радостью поздравил их и пожелал счастья! Чего и всем нам желаю, дорогие мои подписчики!» — подписал снимок Петросян.

В сторис он также опубликовал несколько видео, на которых запечатлен процесс фотосессии. Поклонники оценили образ юмориста, отметив, что он отлично выглядит.

«Евгений Ваганович, сколько в вас жизни, радости и задора! Так держать!» — пишет в комментариях пользователь под ником irinapodshivalova9.

«Супер! Да вам можно в соревнованиях участвовать(спортивных)!» — добавила dushechka437.

«Евгений Ваганович! Вашей жизненной энергии позавидуют и молодые! Отличный репортаж с фотосессии», — отметила bunyahoh.

Некоторые поклонники добавили, что хотели бы видеть на снимках артиста вместе с молодой супругой. Отметим, что Брухунова тоже присутствовала на съемке. Об это она ранее сообщила на своей странице. На фото она предстала в воздушном платье с воланами по всему силуэту. Подписчики пришли в восторг он нежного и воздушного образа Брухуновой.