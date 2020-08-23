Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

Москва, 23 августа. Инвестиции в криптовалюту — одна из самых рискованных сделок, которые может совершить инвестор. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Специалист рекомендует выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии. По его словам, покупку криптовалюты необходимо воспринимать как «одну из самых рискованных сделок в жизни».

«Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется еще не год, а может быть и не 5 лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе», — говорит Коган.

Он напомнил, что ранее биткоин терял в стоимости до 95% от пиковых значений. После коллапса в марте 2020 года криптовалюта потеряла 40% своей стоимости. По его словам, это должно насторожить тех, кто желает «озолотиться» за короткий период. Он подчеркнул, что криптовалюта для профессионалов — это инвестиции, но не объект для спекуляций.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг собирается разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров в беседе с «Известиями» отмечал, что технически слежку за транзакциями криптовалюты организовать возможно. Он говорит, что уже сейчас есть компании, оказывающие соответствующие услуги, в том числе и правоохранительным органам.