Телеведущий Ларри Кинг похоронил двух детей за месяц

Вашингтон, 23 августа. Двое из пяти детей американского телеведущего Ларри Кинга умерли за последние несколько недель — в этом месяце он похоронил 65-летнего сына Эндрю и 51-летнюю дочь Чайю. Об этом со ссылкой на близкий к семье журналиста источник сообщает Daily Mail.

Сам 86-летний телеведущий не до конца оправился после перенесенного в 2019 году инсульта, из-за чего на его здоровье тяжело отразилась смерть детей.

По данным СМИ, Чайя Кинг умерла в прошлый четверг после продолжительной борьбы с раком легких. О причине смерти приемного сына Кинга Эндрю не сообщается. У телеведущего остались трое наследников: Ларри Кинг-младший, Кэннон Кинг и Чэнс Кинг.

Семья пока не дает официальных комментариев, сообщив лишь, что, стараясь заглушить душевную боль, телеведущий с головой ушел в работу.

Телешоу Ларри Кинга занесли в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее длительное шоу с одним ведущим на телевидении. За время карьеры журналист провел более 50 тысяч интервью с политиками, бизнесменами и культурными деятелями. Гостем программы Ларри Кинга был президент РФ Владимир Путин.

Шоу закрыли в 2010 году. В 2013 году Ларри Кинг продал права на трансляции телеканалу RT America, где продолжает заниматься созданием собственных проектов.

Кинг перенес инфаркт в апреле 2019 года. По информации западных СМИ, из-за этого у него произошла остановка сердца. Его удалось спасти благодаря оперативной госпитализации.