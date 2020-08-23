Брухунова показала кадры фотосессии с Петросяном

Москва, 23 августа. Юморист Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой решили устроить фотосессию в усадьбе Кусково. Подписчики Брухуновой в соцсетях отметили, что она выбрала красивый и воздушный образ для съемок.

Брухунова опубликовала в своем Instagram снимок с фотосессии. На фото она изображена в воздушном платье с воланами по всему силуэту.

«Сегодня была чудесная прогулка по усадьбе Кусково», — подписала фото Брухунова.

А в сторис она выложила несколько коротких видео, на которых ее супруг в ярком голубом костюме позирует перед камерой на крыльце усадьбы, на лужайке и даже на тракторе.

Подписчики пришли в восторг он нежного образа Брухуновой.

«Ох, как вам идет такой стиль. Красивая Таня и платье очень нежное», — пишет в комментариях пользователь под ником lak__10__.

«Прелестница! А Ваганыч какоффф… Хорошшш… в голубом! Франт!» — добавила lena.helenika [орфография сохранена].

«Такая легкая, воздушная и романтическая. И как всегда приятная», — отметила svetlanapopova0764.

«Татьяна, у вас прекрасный вкус, не похожий на других. И вы очень классно одеваете мужа (может я, конечно, ошибаюсь, и он сам), но выглядите очень здорово. Любуюсь!» — написала koleskate.

Ранее Брухунова предстала перед поклонниками в пижамном стиле, облачившись в костюм с яркими оттенками. Наряд был дополнен джинсовой сумкой и белыми кедами. Модный эксперт отметил, что «Брухунова уже проявила себя как экстраординарная личность, и данный комплект в очередной раз это подтверждает».