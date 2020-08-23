Жорин прокомментировал отказ Ефремова от услуг Пашаева

Москва, 23 августа. Не стоит искать логику в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом в интервью Пятому каналу заявил звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ артиста от услуг юриста Эльмана Пашаева.

По его словам, искать какую-то логику в действиях той или иной стороны «не совсем правильно».

«Я не могу утверждать, но лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям. При этом характеризовать поведение и стратегию адвокатов я не могу в силу адвокатской этики», — говорит Жорин.

Он подчеркнул, что в судебной практике клиенты крайне редко оставляют уволенных адвокатов своими консультантами.

«Наверно нет смысла отказываться от адвоката, но тем не менее прислушиваться к его советам», — отмечает юрист.

На днях дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала у себя в Twitter решение отца уволить адвоката Эльмана Пашаева. Девушка была немногословна и написала: «Ну наконец-то».

Недавно в Сеть попали кадры, подтверждающие, что Ефремов не первый раз попадает в ДТП. На сделанных в октябре 2019 года фотографиях видно, что столкновение произошло между внедорожником актера и черной легковушкой. В базу данных ГИБДД этот случай не попал, так как вопрос о ДТП удалось решить мирно.