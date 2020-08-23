В Роспотребнадзоре рассказали, из чего должна быть сделана кухонная утварь

Москва, 23 августа. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала о сроке службы кухонного инвентаря и материале, из которого он должен быть сделан. Интервью с экспертом публикует радио Sputnik.

Раева назвала металл лучшим материалом для используемых для приготовления пищи кухонных принадлежностей. Как правило, их делают из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Эти изделия меньше повреждаются, а «поступление токсичных веществ из таких приборов практически нулевое».

Из дерева лопаточки и мешалки рекомендуют использовать с тефлоновой посудой. Но на них могут образовываться трещины и сколы, в которых будет оставаться пища. При неправильном хранении такой кухонный инвентарь подвержен гниению, подчеркнула эксперт.

Изделия из пластмассы могут быть удобны, однако они не всегда безопасны, считает Раева. Пластмассовые половники и лопаточки опасны тем, что человек не знает, насколько инертен материал, из которого они изготовлены, и не будут ли при контакте с горячей поверхностью сковородки выделяться токсичные вещества, предупредила эксперт.

Специалист также рассказала, как понять, что пришло время для покупки новой кухонной утвари.

«В соответствии с санитарными правилами не допускается использование приборов с заусенцами, разбитых приборов с повреждениями поверхности. Как только вы видите, что появились сколы, трещины, на здоровье лучше не экономить и купить новый инвентарь», — отметила Надежда Раева.

Ранее шеф-повар Сергей Синицын объяснил, почему важно следить за состоянием сковороды на любой, не только профессиональной кухне, и как понять, что срок ее службы истек.