Дочь Джигана и Самойловой не взяли в школу

Москва, 23 августа. Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась переживаниями по поводу своей средней дочери Леи. Шестилетняя девочка с нетерпением ждала, когда пойдет в школу, но ее не взяли в нулевой класс. Об этом Самойлова сообщила у себя в Instagram.

Отмечается, что девочка не сможет пойти в школу из-за пандемии коронавируса.

«В самый последний момент мы узнали, что нулевку в нашей школе отменили, как она расстроилась, вы бы знали! Садик для Леи — это сплошное развлечение и минимум усвоенной информации, поэтому мы решили этот подготовительный год заниматься дома с репетиторами», — говорит Самойлова.

Модель отмечает, что отдавать шестилетнюю дочь в первый класс, где все на год старше — не вариант.

«Она и так дома страдает, что Ариела (старшая дочь Джигана и Самойловой. — Прим. ФАН) взрослее. Так что будем готовиться: ходить на гимнастику и на боевое самбо», — отметила супруга Джигана.

Ранее Оксана Самойлова резко ответила подписчикам на упреки за примирение с Джиганом. Она пожаловалась, что пользователи Сети донимают ее вопросами о семейной жизни, требуя объяснить, почему она обещала развестись с Джиганом, но в итоге не сделала этого.

Недавно поклонники заподозрили Самойлову в новой беременности из-за фото в купальнике. Складки на животе у Оксаны вызвали настоящую бурю эмоций у подписчиков.