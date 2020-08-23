Максим Фадеев показал, как проводит последние дни лета

Москва, 23 августа. Музыкальный продюсер Максим Фадеев выбирает самокат для передвижения летом. Снимок с транспортным средством он показал в своем instagram-аккаунте.

«Последние, теплые дни лета!» — говорится в подписи к фотографии музыкального продюсера.

Подписчики Фадеева в комментариях высоко оценили фото, за пару часов публикация собрала более 12 тысяч «лайков». Многие из поклонников порадовались тому, как продюсер проводит последние дни лета, и продолжили требовать раскрыть методику его похудения.

«Ждем обещанный метод Вашего похудения», — напомнила ella.denisova.66

«Когда ты уже расскажешь как ты похудел!??????))», — спрашивала bekhet_vita.

«Максим, когда вы расскажете о методе похудения? Это очень важно для меня», — написал baritonroman.

В июле Фадеев ответил диетологам, подвергшим критике его метод похудения. Продюсер признался, что его удивило повышенное внимание к собственной персоне. Он заметил, что есть множество способов потери лишнего веса, но врачи и диетологи, как правило, требуют за помощь большие деньги. А метод, который выбрал для себя продюсер, не предполагает приема лекарств и «мучений».

Он объяснил, что существуют несколько типов организмов, каждый по-своему реагирует на пищу. По словам Фадеева, все, что нужно для диеты, которой он отдал предпочтение, — вода определенной температуры и конкретный список продуктов. Их можно есть, «ни в чем себе не отказывая», добавил музыкант.

Однако диетолог Инна Кононенко считает, что с продюсером работала целая группа специалистов и сбросить вес Фадееву удалось в первую очередь благодаря им.