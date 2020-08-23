Башаров показал, как отметил день рождения

Москва, 23 августа. Актер и телеведущий Марат Башаров отметил 47-й день рождения. Артист поделился с поклонниками трогательным снимком в компании своих детей.

После развода с Елизаветой Шевырковой Башаров продолжает поддерживать отношения с сыном Марселем. Кроме того, у него есть взрослая дочь Амели, рожденная в браке с Елизаветой Круцко.

На своей странице в Instagram актер поделился с фанатами личной фотографией. На снимке сын актера демонстрирует улов с рыбалки.

«Самый лучший день рождения! Мое родное, сокровенное, будущее! Спасибо дети, что сделали папе праздник! И огромное спасибо всем, кто поздравил, и скоро приедет. Люблю вас», — подписал снимок Башаров.

Поклонники артиста оставили десятки сообщений с поздравлениями, отметив, что сын сделал отличный подарок отцу.

«Марат, с днем рождения! Передавайте привет дочери, очень приятная девушка. Сын пусть слушается папу. Здоровья огромного вам всем», — пишет в комментариях пользователь под ником kremlevska.

«Какая взрослая дочя и сын! Поздравляю», — добавила marialbegova.

«С днем рождения Вас. Пусть ваши дети всегда будут для вас крыльями, стимулам. Пусть в них вы будете видеть свое продолжения», — пишет asel.30.murat.

Отметилась в комментариях и телеведущая Дана Борисова. Однако телезвезда была немногословной, оставив несколько «влюбленных» смайликов.

Напомним, ранее Шевыркова обвинила актера в насилии. По ее словам, Башаров избивал ее, когда она была на третьем месяце беременности. Шевыркова говорит, что конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, как она отмечает, «все было как в сказке».