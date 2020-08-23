Поветкин отправил Уайта в нокаут

Москва, 23 августа. Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок состоялся британском Брентвуде и завершился в 5-м раунде победой Поветкина. Россиянин апперкотом отправил Уайта в нокаут.

«Возможно, это лучший удар в моей карьере», — прокомментировал российский тяжеловес.

За свою карьеру 40-летний российский боксер выиграл 36 боев (24 нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. 32-летний Уайт одержал 27 побед (18 нокаутом) и потерпел два поражения.

Отмечается, что Поветкин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Готов боксировать с любым», — заявил Поветкин.

Россиянин подчеркнул, что не обращает внимание на тех, кто провожает его «на пенсию». По его словам, ему важно продолжать боксировать.