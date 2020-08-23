Россиян предупредили о первых морозах

Москва, 23 августа. Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области уже в ближайшие дни. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночные температуры в этих регионах понизятся до 7 градусов мороза.

«Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово «заморозки» в этом случае уже не очень подходит», — говорит Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отмечает, что заморозки до 2 градусов также ожидаются и в Оренбургской области.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Карелии, а также в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях установится аномально теплая погода (на 4-5 градусов выше нормы). Такая температура сохранится на территории некоторых регионов Европейской части РФ до середины следующей недели.