Полицейские застрелили афроамериканца в США

Вашингтон, 23 августа. Полицейские американского штата Луизиана застрелили темнокожего мужчину во время его задержания, сообщает агентство Associated Press.

По данным полиции Луизианы, правоохранителей вызвали в магазин в пятницу вечером, поскольку там был замечен мужчина с ножом. Когда полицейские попытались его задержать, он скрылся. В заявлении говорится, что офицеры применили электрошокеры, однако это не помогло.

По данным правоохранителей, мужчина все еще был вооружен ножом, когда пытался войти в другой магазин. В этот момент был открыт огонь. Мужчина, которого опознали как 31-летнего Трейфорда Пеллерина, был доставлен в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.

По данному факту полиция проводит внутреннюю проверку.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) Луизианы потребовал расследования убийства чернокожего мужчины.

«В очередной раз на видеозаписи запечатлен ужасающий и смертоносный инцидент, связанный с насилием со стороны полиции против чернокожего человека, который был жестоко убит на наших глазах», — говорится в заявлении исполнительного директора организации Алана Одомса Хеберта.

Адвокат Бен Крамп, представляющий семью Пеллерина, назвал стрельбу «безрассудной», а его смерть — «трагической». По его мнению, «причастные к этому офицеры должны быть немедленно уволены за их отвратительные и фатальные действия».

На своей странице в Twitter Крамп опубликовал видео, которое засняли очевидцы. На записи видно, что чернокожий мужчина с ножом в руке приближается к магазину на АЗС. За ним следуют несколько полицейских, требующих, чтобы тот бросил оружие и лег на землю. Мужчина не реагирует. Когда он уже подошел к магазину, к нему приблизились несколько стражей порядка и открыли огонь.

В настоящее время в США общество болезненно воспринимает любые новости, касающиеся нарушений в работе правоохранительных органов, передавал «Царьград». Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Задержание Флойда закончилось тем, что один из офицеров прижал шею афроамериканца к асфальту коленом и удерживал мужчину в таком положении около девяти минут. Флойд говорил, что не может дышать, а затем скончался. Одного из полицейских обвинили в убийстве, двух других — в пособничестве убийству. Инцидент с Флойдом стал причиной массовых беспорядков и протестов против расизма в США.

На прошлой неделе протесты вспыхнули в Чикаго. Как сообщал телеканал «360», полицейские из Чикаго во время погони выстрелили пять раз в темнокожего парня. Это вызвало возмущение среди населения и привело к беспорядкам в центре города. В ходе них сотни людей были арестованы, а 13 полицейских ранены.