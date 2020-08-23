Вирусологи рассказали, чем грозит начало учебного года в России

Москва, 23 августа. Вирусологи в беседе с URA.RU назвали главную опасность нового учебного года в России, связанную с распространением коронавируса.

Как отмечают специалисты, в зоне риска заражения COVID-19 находятся пожилые родственники школьников. При этом они подчеркнули, что распространение инфекции ускорит возникновение популяционного иммунитета к коронавирусу.

«Меньше видеться я бы посоветовал. Меньше собираться семьями», — дал рекомендации профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ученый говорит, что возлагает большую надежду не на популяционный иммунитет, а на вакцину, которая со временем «сработает, как надо».

Ранее сообщалось, что сотрудников и педагогов всех столичных учреждений образования начали тестировать на коронавирус. Всего тест на COVID-19 до 1 сентября должны пройти 180 тыс. человек.

Член Общественной палаты РФ и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец недавно выступила с инициативой ввести курс занятий по медицинской грамотности в школах.

Генпрокуратура РФ поручила региональным прокурорам проверить готовность школ к 1 сентября, передают «Известия». Отмечается, что будет проверена безопасность с учетом распространения коронавируса, а также требования пожарной безопасности и антитеррористическая защищенность учебных заведений.