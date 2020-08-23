В Крыму ищут без вести пропавшую школьницу из Башкирии

Симферополь, 23 августа. Следственный комитет Республики Крым возбудил уголовное дело после исчезновения в регионе шестнадцатилетней школьницы Марии П. из Башкирии, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ).

Согласно данным пресс-службы, по факту безвестного исчезновения было открыто уголовное производство по статье «Убийство».

Мария П. покинула гостевой дом 21 августа в городе Саки, где отдыхала вместе с бабушкой. Девушку объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержали иностранца, которого подозревают в нападении с ножом на двенадцатилетнюю девочку. Нападавший ударил школьницу ножом в спину, после чего попытался скрыться.