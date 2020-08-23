Украина хочет использовать площадку Тюркского союза для «возвращения» Крыма

Киев, 23 августа. Украина стремится использовать платформу Тюркского союза как еще одну площадку для борьбы за «возвращение» Крыма. Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Ранее стало известно, что созданная киевскими властями специальная рабочая группа подготовила «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и Луганской и Донецкой народных республик. По данным СМИ, окончательный вариант концепции уже находится на рассмотрении президента. При одобрении главы государства, документ будет вскоре опубликован.

Джапарова, комментируя «концепцию», отказалась сообщать детали, ссылаясь на то, что «это пока не публичный документ».

«Она определяет наши внешнеполитические усилия в направлении Крыма. Она систематизирует наши шаги и то, что уже было сделано, и то, что должно быть сделано. Я поделюсь, наверное, ближайшими планами. Это идея создания «Крымской платформы». Это рабочее название», — рассказала она.

По ее словам, Киев сейчас хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе — международной организации, в которую входят тюркоязычные страны.

«Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации», — цитирует Джапарову 112.ua.

Она подтвердила, что «эти наработки уже были переданы официально президенту Украины». После запуска платформы, по словам политика, будет организован «широкий круг консультаций».

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает и по-прежнему называет полуостров «своим», но временно «оккупированным». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.