Пьяный водитель мусоровоза переехал мать с ребенком в Киеве

Киев, 23 августа. Пьяный водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком в Киеве. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает «Страна.ua».

Трагедия случилась 22 августа в 14.00 на улице Флоренции, 9. Отмечается, что мусоровоз около семи метров тянул тело женщины по дороге. По предварительным данным, ребенок получил травму головы.

«Ребенок госпитализирован в детскую больницу, предположительно — травма головы. К сожалению, его состояние неизвестно», — комментирует очевидец ДТП.

Спустя два часа после инцидента водитель мусоровоза прошел тест на наличие алкоголя в организме. Прибор показал 1,91 промилле. Позднее полиция даст правовую оценку происшествию.

Недавно сообщалось, что в Киеве молодой человек получил смертельное ножевое ранение после попытки заступиться за незнакомую девушку. Инцидент произошел на улице около кафе. Парень увидел, как человек из другой компании ударил девушку по лицу и сделал тому замечание. После этого он получил фатальное ранение холодным оружием.