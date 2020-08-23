Украинец погиб при взрыве гранаты в жилом доме

Мариуполь, 23 августа. В Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили в квартире погибшего склад боеприпасов, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Инцидент произошел в частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя вечером в пятницу. В полицию позвонила женщина, заявившая, что ее сожитель, 1961 года, скончался от взрыва, который произошел в ее доме.

Сама женщина не погибла лишь благодаря стечению обстоятельств: в момент ЧП она была во дворе.

По предварительным данным, произошел взрыв ручной гранаты. Во время осмотра дома полицейские обнаружили «почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох». Правоохранители выясняют происхождение боеприпасов.

В начале августа сообщалось, что ветеран «АТО» Роман Тарасенко из села Солоница Полтавской области Украины захватил в заложники жену и тещу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бывший украинский военнослужащий угрожал расправиться с родственницами с помощью самодельного взрывного устройства. Позднее он сдался полиции.