Шепелев будет платить 1,5 млн рублей в год за элитную школу для сына

Москва, 23 августа. Сын скончавшейся Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон будет ходить в частную школу с углубленным изучением английского языка. Год обучения в престижном учебном заведении стоит 1,5 млн рублей, сообщает Kp.ru.

Как отмечает Шепелев, он уже давно занимался поисками подходящей школы для семилетнего Платона. Он посетил ряд заведений, однако остался недоволен слишком строгими требованиями к детям.

«Мне реально стало не по себе, ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали», — комментирует телеведущий.

В преддверии 1-го сентября он сообщил, что отдал сына в элитную школу с углубленным изучением английского языка. Перед тем, как сделать окончательный выбор, Шепелев консультировался с детскими психологами и читал специализированную литературу. Согласно данным Kp.ru, обучение в английской школе стоит не малых денег — почти 1,5 млн рублей в год.

Ранее стало известно, что Шепелев присоединился к команде телеканала ТНТ для работы в шоу «Ты как я». Авторы проекта рассказали, что программа будет проходить в формате конкурса, однако подробности держатся в тайне. В каждом выпуске в студии будут появляться знаменитости со своими детьми.