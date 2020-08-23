Пашаев озвучил новые доказательства невиновности Ефремова

Москва, 23 августа. Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова, заявил, что на руле автомобиля, на котором актер попал в ДТП, не нашли отпечатков пальцев Ефремова.

В эфире ютуб-канала «Соловьев LIVE» юрист продемонстрировал заключение экспертов, в котором сообщалось, что на одном из срезов подушки безопасности автомобиля актера обнаружены пот и следы эпителия. Кому они принадлежат, установить не удалось установить из-за деградации ДНК.

На двух других срезах подушки безопасности найдены пот и эпителиальные клетки Ефремова.

Пашаев добавил, что имеет некоторые предположения — кто все-таки находился за рулем внедорожника Ефремова во время ДТП. По его словам, на руле обнаружены отпечатки именно этого человека.

Напомним, 8 июня заслуженный артист РФ, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров, передавал «Царьград». Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

На одном из заседаний суда Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит событий того рокового дня. Позднее в суде были просмотрены записи с момента аварии. Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя.

По словам Пашаева, за рулем авто в момент автокатастрофы находился другой человек. На заседании в пятницу актер заявил, что с большей долей вероятности находился на пассажирском сиденье автомобиля. Представитель потерявшей стороны, уточнил, уверен ли 56-летний артист в этом на сто процентов. Актер ответил, что «на 90% точно».