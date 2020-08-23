Норкин возмутил зрителей неуместной шуткой про «телок»

Москва, 23 августа. Известный тележурналист Андрей Норкин возмутил зрителей неуместной шуткой про женщин. Анекдот прозвучал в эфире программы «Место встречи», позже видеофрагмент с этим моментом был опубликован в Instagram-аккаунте ток-шоу.

«У меня есть две новости: одна хорошая, другая не очень. С какой начать? — Давай с хорошей. — К нам едут две телки. — А какая не очень? — Честно говоря, обе не очень», — пошутил Норкин.

Многие зрители и пользователи Сети сочли анекдот оскорбительным в отношении женщин, а также неуместным на федеральном телеканале. Они посоветовали ему ограничиться шутками на политическую тематику.

«Не смешно», «политические рассказывайте», «спасибки за анекдот для тупых», — пишут пользователи в комментариях под шуткой Норкина.

Ранее пользователи соцсетей начали активно обсуждать поведение Андрея Норкина, который недавно похоронил свою супругу Юлию. По их мнению, телеведущий «слишком быстро» забыл жену. Он всего неделю не выходил на работу, что, по мнению пользователей Instagram, является недостаточным сроком для траура.

Также отмечалось, что подписчики Норкина осудили его за отдых на море после потери жены. Видеоролик с качающимися на волнах яхтами возмутил пользователей Сети. На этом фолловеры не успокоились. Под шквал их критики попало даже фото конструктора Lego, который Норкину подарили на день рождения.