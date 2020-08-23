Штурм ответила недовольным похоронами Легкоступовой поклонникам

Москва, 22 августа. Подруга Валентины Легкоступовой, певица Наталья Штурм ответила возмущенным фанатам скончавшейся артистки, которые решили, что похороны прошли «не по-людски».

Ранее сообщалось, что поклонники Легкоступовой остались недовольны церемонией похорон певицы и едва не устроили скандал, поскольку, по их мнению, ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь. В соцсетях они отметили, что прощание прошло «не по-людски».

Штурм в беседе с Пятым каналом подчеркнула, что церемония прощания организуется, в первую очередь, для родных и близких.

«В зале были только близкие люди или те, с кем она работала, встречалась на гастролях и так далее. А также ее ближайшие родственники, тетя, мама, дочь, сын и некоторые приближенные к семье люди. И специально закрыли двери для того, чтобы туда никто не мог попасть в этот момент, когда шло отпевание», — уточнила она.

Штурм также добавила, что тело певицы кремировали, и процесс кремации не предполагает никакого выноса гроба.

«Нечего выносить было. Все, гроб уехал вниз и закрылись ворота… Створки закрылись — все, и мы все пошли к выходу», — рассказала артистка.

Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.