Бледанс рассказала, какими качествами обладает идеальный мужчина

Москва, 22 августа. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в Instagram навыками поиска идеального мужчины. У нее за спиной несколько неудачных браков, однако сейчас знаменитость наконец-то обрела личное счастье.

По мнению Бледанс, идеальный мужчина должен обладать всего тремя качествами.

«Для меня на первом месте стоит забота. Пусть сейчас есть много современных популярных мнений, что женщина может все сама. Но я не знаю ни одну, которая не тает, когда о ней начинает заботиться мужчина», — пишет телеведущая.

Она говорит, что только мужчина с большим сердцем сможет заботиться о женщине, при этом получая удовольствие от этого процесса.

«Хочу отдельно сказать о нежности. Для меня это тот ключ, который ведет пару на глубину, к искренним и настоящим отношениям. Причем нежность важна не только женщине, но и мужчине», — отмечает Бледанс.

Телеведущая подчеркнула, что третьим необходимым критерием является общность интересов.

«Начиная с пристрастий в еде, заканчивая юмором. Что может быть лучше вечера в объятиях любимого со вкусным ужином, во время которого вы смеетесь над шутками друг друга», — пишет Эвелина Бледанс.

Недавно Эвелина Бледанс рассказала, как сделать возраст своим главным помощником и партнером. По словам 51-летней звезды, многие женщины пытаются обманывать время, а вместо этого с ним нужно дружить. Она призналась, что сейчас чувствует себя более привлекательной, чем в 30 лет. Бледанс говорит, что только с возрастом к женщинам приходит ощущение собственной̆ ценности, значимости и зрелости.