Блогер похвастался разбитым BMW за 9 млн рублей

Москва, 22 августа. Блогер Альфредо Аудиторе попал в ДТП в Волгограде на Астраханском мосту. Со своими подписчиками он поделился фотографией разбитой машины, купленной незадолго до аварии.

24-летний блогер опубликовал на своей странице в Instagram фото с разбитой дорогой иномаркой BMW M850I Xdrive.

«Улыбайся, даже когда тебе больно. Чем больше лайков наберет фото, тем быстрее моя девочка вылечится. Газуем», — подписал он снимок.

По данным СМИ, Альфредо ехал на съемки и не справился с управлением. Новенькое авто стоило, по его словам, порядка 9 млн рублей.

Подписчики поддержали блогера, отметив, что в этой ситуации главное, что он цел.

«Это фотошоп, надеюсь?» — пишет в комментариях блогер Дава Манукян.

«Чувствую боль через экран», — добавил пользователь под ником do.oya.

«Там, наверное, ремонт на 1,5 — 2 млн? Главное, с тобой все нормально», — отметил чеченский «Халк» Асхаб Тамаев. Альфредо ответил ему, что ремонт будет стоить не менее 3 млн рублей.

Чуть позже в сторис блогер опубликовал несколько коротких видео, показав, как выглядит изнутри его разбитая иномарка.

Однако не все пользователи посочувствовали Альфредо.

«Машина не особым потом и кровью досталась, а то так бы не улыбался», — отметил unanyan_95.