Главный храм ВС РФ в честь Дня Флага окрасили в триколор, появилось видео

Москва, 22 августа. Подсветка цветов российского триколора раскрасила стены главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковье в честь Дня Государственного флага России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В 20.30 по московскому времени стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу», — информируют в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве напомнили, что исторически красный цвет на полотнище означал державность, синий — иконографический цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия, а белый — свободу и независимость.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области прошел первый велопробег по Дороге жизни. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага. Колонна стартовала от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда. Впереди велосипедистов ехала советская боевая техника.

Также на днях оркестр управления Росгвардии по Тульской области вместе с участницей шоу «Голос.Дети» Софьей Фисенко сняли клип ко Дню государственного флага.

Напомним, 22 августа согласно указу президента РФ от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага России. Он был впервые поднят на первом русском корабле «Орел» во времена царствования Алексея Михайловича в 1668 году.