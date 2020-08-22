Кириенко указал на превосходство российской медицины в мире

Москва, 22 августа. Отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии коронавируса, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — констатировал Кириенко на молодежном форуме «Территория смыслов».

Политик отметил, что ранее к российской медицине было скептическое отношение по сравнению с США и Европой.

«Пришел вызов [пандемия], и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше — вопрос, что является критерием оценки — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — подчеркнул Кириенко.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 августа, число умерших от COVID-19 в мире достигло 800 тыс., передавал RT. Вылечились от болезни 14 760 490 человек, общее число выявленных случаев достигло 22 984 824.

В России, согласно официальным данным, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, скончались 16 310 пациентов.

Напомним, российскую вакцину центра имени Гамалеи зарегистрировали 11 августа. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, передавали «Известия». Ожидается, что серийное производство вакцины «Спутник V» начнется в ближайшие две недели. В первую очередь прививаться от коронавируса будут медицинские работники и граждане, входящие в группу риска.