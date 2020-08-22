Sohu рассказало об эффективности российских Ту-160М2 против авианосцев США

Москва, 22 августа. Вооруженные силы РФ обладают возможностью быстро и эффективно нанести ракетный удар по базам военно-морских сил США. Такого мнения придерживаются журналисты китайского аналитического издания Sohu. Авторы материала пришли к выводу, что на вооружении России стоят боевые комплексы, которые могут одним залпом уничтожить половину всех американских авианосцев. Речь идет о модернизированных стратегических ракетоносцах Ту-160М2, способных брать на вооружение современные ракетные системы.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты ВКС РФ провели специальные учения с применением стратегов Ту-160М2. Новейшие самолеты выполнили тренировочный полет, во время которого нанесли ракетный удар по целям условного противника.

Журналисты Sohu, комментируя эту новость, заметили, что Вашингтон серьезно встревожен возможностями российского ракетоносца. Самолеты ВКС РФ подобного класса способны проводить быстрые военные операции, а также уничтожать любые вражеские объекты, не заходя в зону работы ПВО противника.

Самой главной особенностью модернизированных Ту-160М2 является его мощное ракетное вооружение. После обновления самолет может брать на борт шесть ракет «Кинжал», обладающих катастрофической разрушительной силой. Речь идет о гиперзвуковом комплексе, который невозможно перехватить существующими системами ПРО.

В Sohu отметили, что новейший Ту-160М2 способен одним залпом из шести ракет уничтожить половину всех авианосцев США. Один «Кинжал» обладает достаточной разрушительной силой, чтобы пустить на дно многотонный авианесущий корабль.

«Одной ракеты Ту-160М2 будет достаточно, чтобы уничтожить авианосец с расстояния в несколько сотен километров», — сообщили журналисты Sohu.

В заключение авторы статьи обратили внимание, что американцы уже предпринимают попытки создать новые противоракетные комплексы, способные осуществлять перехват российских гиперзвуковых ракет. Однако Пентагон еще не добился какого-либо прогресса в этих начинаниях.

Ранее военный эксперт, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов рассказал, почему боевым подлодкам США стоит опасаться встречи с субмаринами Военно-морского флота России. Он уверен, что Пентагон совершает большую ошибку, пытаясь разработать специальный план по противостоянию российским подводным крейсерам.