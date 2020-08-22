Лавров рассказал, к каким последствиям приведут санкции против Ирана

Москва, 22 августа. Попытка США восстановить санкции против Ирана может привести к скандалу в Совете Безопасности ООН и в подрыве его авторитета. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «России-1», текст которого приведен на сайте МИД.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон будет пытаться восстановить обязательные для всех государств санкции в отношении Тегерана, «прибегая к легалистским, квазиюридическим методам».

«У нас есть понимание, что подавляющее большинство стран сознают некорректность и контрпродуктивность этой попытки. Она все равно закончится ничем, но она может привести к очень серьезному скандалу и «расколу» в СБ ООН, и в конечном итоге к подрыву его авторитета», — говорит глава МИД РФ.

Он напомнил, что США самовольно вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана, назвав его «плохой сделкой».

«[Они] заявили, что никто не может остановить США, когда они захотят наказать Иран за то, что он якобы нарушил ту договоренность, из которой США вышли. Звучит парадоксально и достаточно неуклюже, но это на самом деле так», — отмечает Лавров.

Также в интервью Лавров заявил, что США делают все возможное, чтобы не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. По его словам, для ухода от многосторонних обязательств Вашингтон использует экстерриториальные санкции. Он подчеркнул, что «облава» в виде санкций США стала «тотальной». Однако азиатский и европейский бизнес уже начинают выступать против действий Вашингтона.