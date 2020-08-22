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Лавров объяснил попытки США не выполнять международные обязательства

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Лавров объяснил попытки США не выполнять международные обязательства

Москва, 22 августа. США делают все возможное, чтобы не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Для ухода от многосторонних обязательств Соединенные Штаты, по словам Лаврова, используют в частности, экстерриториальные санкции. 

«Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», — объяснил министр.

Похожая ситуация была и Венесуэле, напомнил глава МИД РФ. США ввели санкции против избранного президента Николаса Мадуро и объявили остальным странам, чтобы те «не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать».

Лавров подчеркивает, что «облава» в виде американских санкций стала буквально тотальной. Однако теперь азиатский и европейский бизнес начинает выступать против подобных действий со стороны Вашингтона.

Лавров объяснил попытки США не выполнять международные обязательства

Отметим, ранее глава китайского МИД Ван И в телефонном разговоре с Лавровым сделал громкое заявление о том, что США лишились доверия, нравственности и разума. Он подчеркнул, что американцы предпочитают часто обвинять в чем-то другие страны, ситуацию с пандемией Вашингтон использует для «очернения» репутации некоторых государств. Ван И отметил, что деструктивная политика Штатов приводит к созданию очагов напряженности в мире.

Руководитель министерства подчеркнул политический эгоизм США на международной арене. Он констатировал, что Вашингтон всеми силами насаждает свое мнение окружающим.

Источник: Россия-1
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