Шура удивил поклонников результатами резкого похудения

Москва, 22 августа. Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, поделился со своими подписчиками фотографией в обнимку с березой. Подписчики певца очень удивились его резким изменениям во внешности, что вызвало у них множество вопросов.

Певец опубликовал в своем личном аккаунте Instagram снимок с прогулки на природе. На фотографии Шура очень жизнерадостный. Он, как обычно, стильно одет и очень ухоженно выглядит. Однако подписчиков поразил вовсе не стиль одежды Шуры, а его резкое похудение. Певец сбросил 28 килограмм, что не могло остаться незамеченным. Фанаты заметили, что Шура стал выглядеть намного моложе.

«Есть у меня в ленте любители обнимашек?» — написал под снимком певец.

Однако большинство подписчиков Шуры не стали отвечать на его вопрос, а наоборот, задавать свои, задаривая комплиментами на внешностные изменения певца. В комментариях они восхищаются тем, как сильно он похудел, а некоторые даже спрашивают подробности питания.

«Тростиночка», — пишет один из подписчиках.

Многие фанаты удивились, как сильно он помолодел после похудения.

«Какой Вы молодчина. Приятно смотреть. Похорошел, помолодел. Браво! Творческих успехов и счастья Вам», — продолжают хвалить в Instagram певца.

Ранее певец Шура рассказывал своим подписчикам, как ему удалось похудеть на целых 28 килограмм. По его словам, во время режима самоизоляции на фоне коронавируса он старался ограничивать себя в еде. Шура также перенес операцию на желудке, после чего придерживался здорового питания.