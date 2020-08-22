Онищенко предложил повысить стипендии до уровня МРОТ

Москва, 22 августа. Стипендии в российских вузах должны быть на уровне прожиточного минимума. Об этом в беседе с URA.RU рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму (12 130 рублей. — Прим. ФАН). Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — говорит парламентарий.

По мнению Онищенко, если студент демонстрирует успехи в учебе, то его стипендия должна быть выше. Он напомнил, что в советское время студенты получали обычную стипендию, повышенную и ленинскую. Депутат подчеркнул, что размер стипендии может отличаться в разных городах и университетах.

«Все зависит от возможностей учебного заведения, с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета», — резюмировал Геннадий Онищенко.

В прошлом месяце RT сообщало, что Министерство образования и науки РФ прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий до уровня минимального размера оплаты труда. В Совете Федерации положительно отнеслись к инициативе, подчеркнув, что вопрос ее финансирования требует тщательного рассмотрения.

Согласно данным Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по России составил около 2 980 рублей.