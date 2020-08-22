Фанаты пришли в ужас от танцев и гримасы Насти Каменских

Киев, 22 августа. Подписчики раскритиковали танец украинской певицы Насти Каменских перед камерой. Соответствующий видеоролик она опубликовала у себя в Instagram.
«Танцующая душа. Когда танцуешь в душе, телу невозможно сопротивляться», — пишет Настя Каменских.
В опубликованном видео звезда танцует в миниплатье и гримасничает на камеру. Однако далеко не все поклонники певицы оценили ее танцевальное настроение.
«Я вас обожаю и ваше творчество тоже. Но большая просьба перестаньте при каждом видео вытягивать язык... Это надоело ужасно...» — пишет alina_vygodner.
«Ведешь себя как молоденькая девочка. А это уже совсем не так снаружи. И выглядит это глупо», — отмечает spartanec_eugene_1234.
«Настя косит под малолетку, но ей это не идет совсем», — считает viner750.
«Ну вот чего ей не хватает? Зачем уподобляться общему потоку Instagram?» — спрашивает djusochka13.
Недавно Настя Каменских показала подписчикам в Instagram обнаженное фото и порассуждала о единении с природой и возвращении к истокам. Певица рассказала, что каждый месяц выбирается на природу, чтобы наполниться ее энергией. Каменских нравится чувствовать кожей ветер и мягкие лучи солнца. Так она проводит время в одиночестве, подключаясь к Вселенной.