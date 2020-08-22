Киев, 22 августа. Журналисты информационного издания «Украина.ру» обратили внимание на непростую ситуацию, которая сложилась на Украине со средствами массовой информации.

В материале приводится обращение экс-журналистки тернопольского филиала «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) Натальи Лазуки. Представитель украинских СМИ сообщает, что на ее бывшем месте работы расцветает цензура, а руководство вещателя запрещает корреспондентам затрагивать определенные темы в своих сюжетах.

Лазука на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором сообщила, что руководство НОТУ ввело цензуру, пытаясь закрыть рты журналистам некой «писулькой». Речь идет о специальном документе о неразглашении секретной информации, который регулярно подсовывают на подпись работникам СМИ.

«Как тернопольским журналистам на «Общественном» руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации», — возмущается Лазука.

Бывшая работница ТВ призналась, что сама пострадала от произвола руководства НОТУ — ее незаконно уволили после декрета. Девушка вспоминает, что в 2019 году вернулась на свое рабочее место после рождения ребенка, но начальство препятствовало ее профессиональной деятельности. Журналистку попросту не допускали до эфиров, а после чего и вовсе уволили.

Наталья Лазука, обратившая внимание на непростую ситуацию, которая возникла на Тернопольщине со средствами массовой информации, призналась, что готовится подать в суд на руководство НОТУ и вернуться на свое прежнее место работы.

Ранее журналист немецкого издания Heise Харальд Нойбер подробно рассказал, как западные страны разрушили Украину и Грузию, пытаясь построить так называемый «общий европейский дом».