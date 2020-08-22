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Журналистка рассказала, как на Украине «закрывают рты» сотрудникам СМИ

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Журналистка рассказала, как на Украине «закрывают рты» сотрудникам СМИ

Киев, 22 августа. Журналисты информационного издания «Украина.ру» обратили внимание на непростую ситуацию, которая сложилась на Украине со средствами массовой информации.

В материале приводится обращение экс-журналистки тернопольского филиала «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) Натальи Лазуки. Представитель украинских СМИ сообщает, что на ее бывшем месте работы расцветает цензура, а руководство вещателя запрещает корреспондентам затрагивать определенные темы в своих сюжетах. 

Лазука на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором сообщила, что руководство НОТУ ввело цензуру, пытаясь закрыть рты журналистам некой «писулькой». Речь идет о специальном документе о неразглашении секретной информации, который регулярно подсовывают на подпись работникам СМИ.

«Как тернопольским журналистам на «Общественном» руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации», — возмущается Лазука.

Журналистка рассказала, как на Украине «закрывают рты» сотрудникам СМИ

Бывшая работница ТВ призналась, что сама пострадала от произвола руководства НОТУ — ее незаконно уволили после декрета. Девушка вспоминает, что в 2019 году вернулась на свое рабочее место после рождения ребенка, но начальство препятствовало ее профессиональной деятельности. Журналистку попросту не допускали до эфиров, а после чего и вовсе уволили. 

Наталья Лазука, обратившая внимание на непростую ситуацию, которая возникла на Тернопольщине со средствами массовой информации, призналась, что готовится подать в суд на руководство НОТУ и вернуться на свое прежнее место работы. 

Ранее журналист немецкого издания Heise Харальд Нойбер подробно рассказал, как западные страны разрушили Украину и Грузию, пытаясь построить так называемый «общий европейский дом».

Источник: Украина.ру
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