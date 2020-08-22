Гузеева показала кадры со свадьбы звезды «Кармелиты» Зиминой

Москва, 22 августа. Ведущая передачи «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева стала гостьей на свадьбе звезды сериала «Кармелита» Юлии Зиминой. Главная сваха страны показала кадры с торжества в Instagram Stories.

Гузеева отправилась на свадьбу вместе с дочерью, прихватив с собой огромный букет.

«Помнишь, ты ее звала тетя Юля? Сегодня не смей ее так называть ни разу!» — дала наставление дочери телеведущая перед праздником.

Гузеева призналась, что они с дочкой нервничают перед торжеством. Также ведущая показала, как выглядела 39-летняя невеста на празднике. Гузеева осыпала Зимину комплиментами.

«Моя красавица, моя любимая девочка! Вот так вот. Мужняя жена», — сказала главная сваха страны.

Отметим, что свадьба Юлии Зиминой стала неожиданностью для ее поклонников. Недавно актриса сообщила о своем замужестве, выложив пару фотографий в Instagram.

«Ребята, атас! Я вышла замуж сегодня! Он самый лучший на свете!» — написала звезда «Кармелиты» под одним из снимков.

Актриса показала поклонникам своего избранника, однако предпочла сохранить в секрете его имя и род занятий. Также неясно, как долго длятся отношения Зиминой и ее избранника.

Не так давно актриса дала откровенное интервью, в котором призналась, что все время выбирала не тех мужчин. По словам Зиминой, предыдущие ее избранники не были настроены на серьезные отношения.