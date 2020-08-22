Экс-сотрудник СК Белоруссии задержан в Пскове

Псков, 22 августа. В Пскове задержан экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии Андрей Остапович, который уволился на фоне протестных акций в стране. Об этом сообщает РБК.

По словам его адвоката Вячеслава Головина, задержание произошло около 20.00 в гостинице «Рижская». На данный момент бывший следователь находится в дежурной части Завеличенского отдела местной полиции. Адвокат сообщил, что его не пускают к Остаповичу.

«Сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания», — говорит Головин.

Согласно данным из источника, экс-сотрудник был задержан за незаконное пересечение российской границы. РБК сообщает, что российские правоохранители ждут документы из Минска об экстрадиции Остаповича. Адвокат говорит, что белорусский следователь хотел уехать в Латвию, где он намеревался получить политическое убежище.

Ранее в белорусском Гродно прошел митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко, сообщает RT. Во время митинга Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия. Он заявил, что «если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота».