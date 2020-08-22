Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе

Москва, 22 августа. Популярная ведущая и певица Настасья Самбурская, которую поклонники привыкли видеть жгучей брюнеткой, изменилась до неузнаваемости: для этого ей пришлось всего лишь перекрасить волосы. Ее подруга и коллега Наталья Рудова заявила, что теперь у нее появилась конкурентка.

Самбурская опубликовала в сторис Instagram несколько роликов, в которых предстала в необычном для себя образе: блондинкой.

Также из сторис стало известно, что Самбурская и ее подруга Рудова веселились в ночном клубе. Последняя опубликовала ряд коротких видео в сторис.

«Я думала, я самая красивая блондинка, но нет! Есть еще одна!» — кричит Рудова на видео.

В начале августа Самбурская объявила о начале съемок продолжения популярного сериала «Универ. Новая общага». В соцсети она опубликовала фото тарелки с именами участников проекта.

Продолжение кинокартины получило название «Универ. 10 лет спустя». К своим ролям вернуться полюбившиеся зрителям артисты Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Кузина, Самбурская — то есть основной состав «Универ. Новая общага». Единственного, кого не увидят зрители в продолжении, — Виталий Гогунский.