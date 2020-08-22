Эксперт заявил о сохранении «нормальности» в Белоруссии при Лукашенко

Москва, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сделал чудо» в республике, где население более девяти миллионов человек. Об этом заявил Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, прокомментировав экономическое состояние страны.

Делягин напомнил, что на данный момент в мире глобальная депрессия, и Белоруссия находится не в лучшем экономическом положении. Он отметил, что в республике действительно большие проблемы. Однако белорусский лидер Александр Лукашенко «сделал чудо» для своего государства с населением около 9,3 млн человек. Делягин рассказал, что президент несмотря на экономические проблемы продолжает поддерживать в республике аграрно-промышленный комплекс и машиностроение, передает RT.

«Ну химия и нефтехимия, допустим, на нашем сырье в том числе, но у него своя калийная промышленность», — сказал он в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Также эксперт добавил, что Александр Лукашенко сделал Белоруссию «центральной» в сфере IT. По его словам, люди из Кремниевой долины специально переезжали в Белоруссию по причине того, что в стране сохраняются спокойствие, адекватные законы, честный суд, нормальная система работы в правоохранительных органах и уровень культуры.

«В Белоруссии сохранили нормальность», — подытожил Михаил Делягин.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим другом. Он также поблагодарил его за слова, сказанные после всенародного голосования в республике.

Выборы в Белоруссии прошли девятого августа. По итогам ЦИК, первое место во всенародном голосовании занял Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После объявленных итогов в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции.