Разрушительные наводнения в Судане унесли жизни 74 человек

Хартум, 22 июля. Управление по координации гуманитарной деятельности (УКГД) ООН в Судане опубликовало свежие данные по последствиям разрушительных наводнений в Республике.

Проливные дожди, идущие с середины июля, привели к многочисленным наводнениям в Судане. По данным УКГД ООН на 19 августа в результате стихийного бедствия пострадало более 263 000 человек на большей части территории страны. Безвозвратно разрушено более 26 000 строений, нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли.

Министерство внутренних дел Судана в четверг сообщило о гибели в результате наводнений 74 человек. Таким образом число жертв стихийного бедствия в стране увеличилось за неделю более чем вдвое.

Для преодоления последствий катастрофических наводнений президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси направил в Судан партию продовольствия и детского питания. Позже из Каира отправился еще один груз с медикаментами и предметами медицинского назначения в поддержку народа Судана.

Сезон дождей в Судане продлится до октября. Ранее представитель Суданской электросетевой компании заявлял, что строящаяся в Эфиопии ГЭС «Возрождение» может уменьшить последствия сезонных разливов Нила.