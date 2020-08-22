К Земле приблизится астероид перед выборами президента США

Москва, 22 августа. Астероид 2018 VP1 приблизится к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне выборов президента в США. Об этом сообщает одно из подразделений NASA.

Согласно предварительным данным, астероид пролетит в 18.33 по московскому времени в 384 тыс. км от Земли. NASA отмечает, что вероятность вхождения 2018 VP1 в атмосферу планеты составляет 1 из 240 (0,41%).

Астероид был открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту. Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе подчеркивал, что пролетающие мимо Земли астероиды — это абсолютно нормальное явление, которого не стоит опасаться.

Напомним, 3 ноября 2020 года состоятся выборы президента США. От Республиканской партии бороться за второй срок будет действующий глава государства Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден. Недавно Байден произнес свою первую речь в качестве кандидата на пост президента. Он сконцентрировался на критике Дональда Трампа, президентство которого, по его словам, стало «темными временами» для США. Опрошенные RT эксперты сочли риторику Байдена популизмом, сравнив его с «тенью» Барака Обамы.