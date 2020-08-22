Лавров рассказал, как США агитируют Европу не сотрудничать с РФ

Москва, 22 августа. Американские власти открыто агитируют европейских коллег не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Лавров обратил внимание на тот факт, что Вашингтон перестал стесняться продвигать свои экономические интересы любым путем.

«Уже давно отброшены дипломатические тонкости, полунамеки, полутона. Вы упомянули госсекретаря США Майкла Помпео, с которым я регулярно общаюсь, последний раз телефонный разговор был 16 августа. Он как раз возвращался из Европы, где среди прочего активно агитировал против того, чтобы европейские страны, включая те страны, которые он посещал, развивали торгово-экономическое взаимовыгодное сотрудничество с Россией», — заявил министр.

В частности, Лавров напомнил, что в Чехии Помпео «настаивал прямым текстом», чтобы страна сотрудничала в сфере ядерной энергетике исключительно с США, а не Россией.

Глава МИД РФ также отметил, что американские власти прибегают, в частности, к экстерриториальным санкциям, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами. Лавров напомнил, что большинство стран Европы и Азии уже высказались о недопустимости подобного рода действий со стороны США.

Отметим, в субботу журналисты одного известнейших еженедельных журналов Германии Der Spigel заявили, что Брюссель обязан отреагировать на американские санкции, которые направлены против европейских компаний из-за реализации проекта «Северный поток — 2». В своем материале авторы указали, что Вашингтон уже давно перешел красную черту в вопросе экономических ограничений, которые фактически незаконны с точки зрения юридической составляющей.