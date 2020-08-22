Врач рассказал об «информационной вакханалии» окружения Навального

Москва, 22 августа. Врачи докладывали семье Алексея Навального обо всех версиях, касающихся его состояния, однако окружение блогера все равно разыгрывало «информационную вакханалию». Об этом написал на своей странице в Facebook завотделением анестезиологии и реанимации медцентра им. Пирогова Борис Теплых, принимавший участие в лечении Навального вместе с омскими медиками.

По словам врача, семья Навального выбрала тактику «максимального привлечения внимания», однако с медиками родственники блогера вели себя корректно.

«В то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов», — пожаловался Теплых.

По словам врача, основные претензии возникали потому, что медики не могли назвать диагноз. Реаниматолог пояснил, что кома неясного генеза могла возникнуть по целому ряду причин, которые необходимо было исключить.

«Все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье», — цитирует московского врача НСН.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Соратники Навального заявляли о том, что блогера якобы отравили, однако эта версия опровергается результатами анализов. В Минздраве Омской области сообщили, что в моче Навального обнаружили только алкоголь и кофеин.

Как только состояние блогера стабилизировалось, его вывезли в Германию. Как считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, вывоз Навального в немецкую клинику — это заранее разработанный план Запада по организации бегства блогера за границу.