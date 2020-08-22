Хейтеры довели беременную звезду «Дома-2» до истерики

Москва, 22 августа. Участница телепроекта «Дома-2» Алена Ашмарина оказалась в центре очередного скандала.

На девушку, которая готовится стать матерью, обрушились критика и оскорбления. Хейтеры атаковали звезду в социальных сетях. Они пишут гневные сообщения и призывают ее сделать аборт.

На проекте Алена встречалась с Ильей Григоренко, за которого вышла замуж. Но после рождения ребенка возлюбленные расстались.

Вскоре девушка встретила другого мужчину, от которого забеременела. Молодой человек испугался ответственности и исчез. Сейчас Алена воспитывает двух детей и готовится к родам – у нее будет двойня.

Звезда записала для хейтеров видеообращение и объяснила, почему никогда не решится сделать аборт. Нападки окружающих довели ее до истерики.

«Поймите, что для меня убийство ребенка – это самый страшный грех. При каких бы обстоятельствах ни зародилась жизнь, она уже есть. И ваши комментарии делают мне очень больно», – пожаловалась звезда «Дома-2».

Алена заметила, что в сложное время находит поддержку у родственников и друзей. Ее младшая сестра постоянно находится рядом и оказывает психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Дома-2» опубликовал архивные фотографии ведущей Ксении Бородиной.