Польша ответила на обвинения Лукашенко в попытке «оттяпать» часть Белоруссии

Варшава, 22 августа. Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в беседе с PAP.

Щерский подчеркнул, что Варшава «последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами». По его словам, в Польше убеждены, что соблюдение международного права «является основой мира на свете». В основе же этого права лежит территориальная целостность государств.

«Поэтому печально и поразительно, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — резюмировал политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что несанкционированные протестные акции в республике координируют США и Европа. По его данным, центр, откуда «оппозиция» республики получает приказы, находится под Варшавой.

На митинге в Гродно Лукашенко заявил, что «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии [Гродненская область]».

В качестве повода для беспорядков использовались президентские выборы в Белоруссии, завершившиеся шестой подряд победой Лукашенко. По данным ЦИК, он получил 80,1% голосов избирателей, а его основной противник Светлана Тихановская — 10,1%.

В субботу, 22 августа, Лукашенко потребовал от Минобороны республики применить «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны. По словам политика, страны НАТО сейчас оказывают военную поддержку по дестабилизации ситуации в Белоруссии. Более того, как отметил Лукашенко, войска Альянса приблизились к границам республики.