Der Spigel призывает Европу нанести ответный удар по США из-за СП-2

Берлин, 22 августа. Брюссель обязан отреагировать на американские санкции, которые направлены против европейских компаний из-за реализации проекта «Северный поток — 2». К такому мнению пришли журналисты одного известнейших еженедельных журналов Германии Der Spigel.

В своем материале авторы Der Spigel указали, что Вашингтон уже давно перешел красную черту в вопросе экономических ограничений, которые фактически незаконны с точки зрения юридической составляющей.

Прежде всего, авторы статьи, перевод которой представляет «ИноСМИ», заметили, что подобные меры со стороны Вашингтона из-за строительства газопровода СП-2 попросту не имеют под собой никаких оснований. Речь идет только об агрессивной внешней политике, с помощью которой США пытаются убрать неудобных конкурентов. Белый дом уже давно использует санкции и угрозы в своих геополитических целях. Сейчас же ситуация не изменилась, но противостояние Соединенных Штатов и Европы может выйти на новый уровень.

Издание Der Spigel призывает власти Европы не мириться с подобным агрессивным поведением американцев. Они напоминают, что около 120 европейских компаний могут оказаться под угрозой существования. Брюссель способен нанести ответный удар по США из-за санкций по «Северному потоку — 2». Речь идет о действенных методах, которые заставят Вашингтон задуматься о своем поведении.

«Мы могли бы повысить таможенные пошлины на американский СПГ. Кроме того, будет непросто объяснить немецким налогоплательщикам, зачем нам платить миллиарды и миллиарды долларов за американские истребители F-18, если в то же самое время США ставят под угрозу существование немецких компаний. Если мы не отреагируем на это, то превратимся из союзников в вассалов», — замечают журналисты Der Spigel.

Европе пора устранить зависимость от США, чтобы не попадать в ситуации, когда Вашингтон фактически использует шантаж для достижения своих целей. А также необходимо задуматься о разработке собственных компьютерных технологий, и превратить евро в глобальную валюту, которая не будет зависеть от доллара. С помощью подобных решений Брюссель сможет адекватно отвечать на дальнейшие ограничения со стороны США.

Ранее бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт высказался о санкциях США против европейских компаний из-за «Северного потока — 2». Он заявил, что угрозы американских сенаторов являются «верхом наглости».