Равшана Куркова шокировала поклонников своим возрастом

Москва, 22 августа. Российская актриса Равшана Куркова шокировала подписчиков своим возрастом. Она напомнила, что 22 августа ей исполнилось 39 лет, а уже завтра будет 40.

Куркова предстала перед фанатами в необычном образе. На голове у артистки появилась стильная прическа – африканские косички, а сама она облачилась в модный черный худи с принтом.

Звезда призналась, что «предвкушает новое десятилетие в своей жизни». Актриса заметила, что не собирается праздновать день рождения в Москве, а улетает в теплые края.

Поклонники одарили актрису комплиментами. Они обратили внимание, что девушка с каждым годом молодеет, а ее фигура такая же стройная и привлекательная.

«Не может быть! Никогда бы не подумала. Вы такая молоденькая, красивая, нежная», – написали поклонники под записью Курковой. «Боже, Равшана, мне 27, а я выгляжу старше вас! Пожалуйста, делитесь, как быть такой молодой и красивой», – восхитились пользователи Сети.

Звезда призналась, что спокойно относится к своему возрасту. Равшана старается не обращать внимание на цифры, но следит за внутренним ритмом.

Главным секретом ее молодости является постоянное саморазвитие. Актриса читает, когда есть свободная минутка.

Ранее модный дизайнер оценила наряд Равшаны Курковой, в котором звезда появилась на красной дорожке фестиваля «Кинотавр».