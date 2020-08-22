Лукашенко потребовал реагировать на нарушения границы без предупреждений

Минск, 22 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал без предупреждений реагировать на нарушения границ республики. Об этом белорусский лидер заявил в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении, передает телеканал СТВ.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил президенту об участившихся полетах возле границ республики.

«Подходят к границе, разворачиваются», — сказал министр.

«Так. Без предупреждения! Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил Лукашенко, выслушав доклад.

Напомним, после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, Лукашенко привел в боеготовность подразделения национальной армии на западных границах республики. Белорусский лидер отметил, что это стало самым серьезным его решением за 25 лет. По словам Лукашенко, привести армию в боеготовность его заставило «шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от белорусских рубежей.