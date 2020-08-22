Тимати и Моргенштерн снимают клип в сочинском казино

Сочи, 22 августа. Бизнесмен и певец Тимати записывает с рэпером Моргенштерном совместный трек. Съемки прошли в одном из сочинских казино.

Рэпер Алишер Моргенштерн опубликовал провокационное видео, на котором обратился к хип-хоп исполнителю Тимати. Скандалист предложил артисту выпустить «коллаборейшн» на своих условиях.

Тимати согласился на предложение Моргенштерна. Певец заявил, что видео снимут по его сценарию. Роликом займется саунд-продюсер Слава Marlow.

«Я принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок в произведение», – пообещал Тимати.

По сценарию рэперы выступают в казино, остальные подробности тщательно скрываются. Моргенштерн заявляет, что выпустит очередной шедевр.

Ранее Тимати заявил, что уходит из собственного лейбла Black Star. Он сказал, что это решение не было спонтанным. Музыкант планирует выступать как независимый артист.

Тимати хочет сохранить свою долю в проектах Black Star, но подбором и раскруткой артистов заниматься не будет. Он также пообещал поклонникам, что будет вкладывать силы в собственное творчество и порадовал поклонников новостью о подготовке нового альбома.